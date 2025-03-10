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اليوم.. الرسوم الصينية على المنتجات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ

01:57 ص الإثنين 10 مارس 2025

الرسوم الجمركية

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وكالات

تدخل الرسوم الجمركية الإضافية الصينية بنسبة ما بين 10 و15% على المنتجات الزراعية الأمريكية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين 10 مارس.

وفرضت الصين رسوما بنسبة 15% على توريدات لحوم الدواجن والقمح والذرة والقطن وبنسبة 10% على لحوم الخنزير والبقر والخضروات والفواكه والألبان والأسماك وبعض المنتجات الأخرى، وفقا لروسيا اليوم.

كانت السلطات الصينية قد قررت فرض الرسوم على السلع الأمريكية ردا على إعلان الولايات المتحدة عن زيادة الرسوم على الصادرات الصينية من 10 إلى 20% على خلفية مطالب واشنطن لبكين بتشديد محاربة تهريب المخدرات واتخاذ الإجراءات لوقف تهريب الفينتانيل إلى الولايات المتحدة.

ورفعت الصين كذلك دعوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة اياها بانتهاك قواعدها وتقويض التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ودانت الصين بشدة سياسة الرسوم الأمريكية، داعية واشنطن إلى تسوية الخلافات على أساس "الاحترام المتبادل".

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