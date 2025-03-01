ماذا حدث لسعر الذهب بحلول التعاملات المسائية السبت؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2693 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3463 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4040 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4617 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 32320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 143589 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 230850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68 % إلى نحو 2858 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.