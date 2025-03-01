خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن والبيض والذهب

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، اللحوم، الأسمنت، والزيت، خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

20 جنيهًا لكيلو الكوسة..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض طفيف في أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار اللحوم والفول والزيت بالأسواق اليوم السبت

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت