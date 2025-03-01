سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2693 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3463 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4040 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4617 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 143589 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 230850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68 % إلى نحو 2858 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.