إعلان

انخفاض طفيف في أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:45 ص السبت 01 مارس 2025

أسعار البيض

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 164.2 جنيه، بتراجع 53 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 167.75 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار كرتونة البيض أسعار البيض البيض البلدي البيض الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خناقة في البيت الأبيض.. ترامب يتهم زيلينسكي بعدم احترام أمريكا والأخير يغادر (فيديو وصور)
هل عرفنا لماذا ألغى السيسي زيارته لواشنطن؟!.. الجلاد: ترامب أعدم زيلينسكي على الهواء
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (مُحدث)