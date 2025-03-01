20 جنيهًا لكيلو الكوسة..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 18 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 20 و24 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و19 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 و14 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و50 جنيهًا.