ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات السبت، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2687 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3455 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4030 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4606 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46060 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 143246 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 230300 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.



وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.68 % إلى نحو 2858 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



