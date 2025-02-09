"ثاندر " يتصدر قيم تداولات البورصة بحصة سوقية 13% بأسبوع .. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

تصدرت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، قائمة ترتيب شركات الوساطة من حيث قيم التداول على مستوى السوق الرئيسي وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 13% من تعاملات المتعاملين في البورصة المصرية، مسجلة قيمة تداول 3.56 مليار جنيه وحجم تداول بلغ 2.92 مليار ورقة.

وخلال تداولات العام الماضي احتلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية المركز الثالث بقيم تداول بلغت 174.21 مليار جنيه بحصة سوقية تصل لـ 7.3% بحجم تداولات تقدر بـ 55.13 مليار ورقة مالية منفذة.

وأرجع حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية، خلال حديثه مع "مصراوي"، استحواذ شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية على نسب كبيرة من قيم التداولات؛ إلى سهولة التعامل مع التطبيق بما دعم دخول شرائح جديدة من الشباب وصغار المتداولين؛ بجانب سعى التطبيق إلى تقديم تسهيلات مقارنة بالشركات الأخرى ممثل في عدم وجود حد أدني للمحافظ.

واستكمل أن التطبيقات" الابليكيشن" تعد لغة العصر الحالي ليس فقط على مستوى التداول بل أيضًا على مستوى التوصيات والاستشارات.

وأضاف أن دخول الذكاء الاصطناعي " AI " لتلك التطبيقات جعل التعامل أيسر وأسهل، معربًا أن ذلك ساهم في دخول شريحة جديدة من المتداولين " جيل جديد" .

وتابع أن سوق الأوراق المالية شهد طفرات سابقة متمثلة في الانترنت و بدأ التداول من خلال مواقع الإلكتروني " ويب سايت "، مضيفًا أنه حاليًا " السواد الأعظم " من المتداولين يجدون استخدام التكنولوجيا لتنفيذ عمليات تداولهم.

وأعرب الغايش، أنه قبل تلك الطفرات – قبل الإنترنت- كان يقوم المتداول بتواصل مع شركة السمسرة لإجراء عمليات البيع أو الشراء أو من خلال إرسال إيميل أو فاكس أو من خلال تواجده بنفسه لإتمام عملية التداول.

وأشار إلى أن شركات السمسرة المحلية ستسعى خلال الفترة القادمة إلى إنشاء تطبيقات للتماشي مع تلك الطفرة ؛ بما يدعم دخول عملاء جدد للشركات، مؤكدًا أننا شهدنا بالفعل توجه شركات لإطلاق تطبيقها خلال الفترة الماضية.

ويبلغ عدد شركات السمسرة 122 لكن أول 10 شركات منها تسيطر على حصة سوقية تصل لـ 59.4% من حيث قيم التداول لسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وخارج المقصورة صفقات فقط، وفق تقرير صادر من البورصة لترتيب شركات الوساطة المالية خلال 2024.