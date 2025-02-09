رئيس جو جرين: نستهدف الوصول بالمساحات المزروعة إلى 21 ألف فدان في 4 سنوات

كتبت- أمنية عاصم:

قال طه عبد المولى، رئيس مجلس إدارة شركة "جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية،إن الشركة تمتلك أرض زراعية بمساحة حوالي 21 ألف فدان تقريباً بمنطقة المُغرة بجنوب العلمين بالمشروع القومي "المليون ونصف المليون فدان"، وتم زراعة نبات الجوجوبا على مساحة حوالي 12 ألف فدان تدريجياً وتستكمل خلال العامين القادمين إلى 14 ألف فدان.

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الأحد، بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالًا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بالسوق الرئيسي.

واستكمل أن الشركة استغلت حوالي 2000 فدان لزراعة الزيتون، بالإضافة إلى تخصيص مساحة حوالي 40 فدان لإنتاج الأسماك بمزارع سمكية متخصصة يزرع فيها الجمبري والبوري والبلطى إعتباراً من أكتوبر 2024

.

وأوضح أن خططت الشركة منذ تأسيسها لإنشاء أكبر مزرعة لزراعة نبات الجوجوبا في الشرق الأوسط لما له من فوائد اقتصادية كبيرة، حيث تحتوي بذوره على زيت فريد من نوعه يستخدم في إنتاج الوقود الحيوي ومواد التشحيم ومستحضرات التجميل والأدوية بالإضافة إلى إنتاج العلف الحيواني المتميز الغني بالبروتينات.

وذكر أن الشركة نجحت في تطوير أصناف فريدة وعالية الجودة من بذور الجوجوبا (المسجلة حالياً في بنك الجينات الأمريكي).

وبدأت الشركة في عمل زراعة تجريبية لمساحة حوالي 3000 فدان من الجوجوبا خلال الأعوام من 2018 حتى 2020 وامتدت مزارع نبات الجوجوبا حالياً لتصل إلى 12000 فدان و2000 فدان تقريباً لزراعة الزيتون في 2024 ومن المخطط أن تصل المساحات المزروعة إلى حوالي 21000 فدان خلال الأعوام الأربعة القادمة، ومن المخطط أن يصل إنتاج الزيت المستخلص من نبات الجوجوبا إلى حوالي 6000 طن بنهاية السنوات الأربعة القادمة، وفق عبد المولي.

وأوضح أن لدى الشركة بنية تحتية قوية لمشروعاتها تتمثل في إنشاء شبكة طرق داخلية للمشروع على أكثر من مساحة 200 كيلو متر، وكذلك إنشاء بنية تحتية كاملة لشبكات الري الحديث (الري بالتنقيط) على مساحة أكثر من 15 ألف فدان، وإنشاء أكبر مزارع سمكية في منطقة المُغرة على مساحة 40 فدان بالإضافة إلى إنشاء منطقة سكنية كاملة لإستراحات المهندسين والفنيين والعمال وتشمل قاعة للمحاضرات والمطاعم والمسجد وإستراحات للضيوف والمساهمين.

وكما قامت الشركة بإنشاء عدد من المحطات التي تخدم مشروعاتها الزراعية بهدف تخفيض التكاليف الزراعية حيث ساهم ذلك في الإكتفاء الذاتي لكافة متطلبات الزراعة.

وتعمل شركة "جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية" (GGRN.CA)، بمجال استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 140 مليون جنية مقسم على 1.4 مليار سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.10 جنيه.