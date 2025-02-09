لتعزيز الصادرات المصرية.. جهينة تشارك بمعرض "Fruit Logistica" بألمانيا

كتبت- دينا خالد:

شاركت شركة جهينه للصناعات الغذائية في معرض "Fruit Logistica" العالمي، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين، وذلك عبر مزرعة إنماء التابعة للشركة.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن هذة المشاركة تأتي لتعزيز الصادرات المصرية في القطاع الزراعي.

وأشارت الشركة، إلى أن معرض Fruit Logistica، يُعد المنصة الأهم عالمياً في مجال المنتجات الزراعية الطازجة، خاصة وأن المعرض ركز على سلسلة القيمة من المنتج إلى المستهلك، مع تسليط الضوء على الابتكار والزراعة الذكية.

ويقول محمد حماد، رئيس قطاع الأسواق الخارجية بشركة جهينه، إن هذة المشاركة تأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف تعزيز دورها كمساهم رئيسي في تطوير القطاع الزراعي المصري.

وأضاف حماد، أن تصدير البرتقال يأتي كأحد الأمثلة التي تسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية المتميزة.

وتابع حماد، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت في عام 2024 إنجازًا غير مسبوق، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن، ما يعكس جودة الإنتاج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا".

وتأسست مزرعة إنماء في عام 2008 وتغطي مساحة 7,686 فدانًا في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. وتمثل المزرعة ذراع الإنتاج الزراعي لشركة جهينه، وتعتمد في ذلك على أحدث التقنيات الزراعية الصديقة للبيئة، بما في ذلك أنظمة الري بالتنقيط.