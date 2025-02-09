احتياطيات 4 تريليونات قدم.. ماذا نعرف عن اكتشاف الغاز الجديد بالبحر الأبيض؟

كتبت: دينا كرم:

أعلنت مصر عن اكتشاف جديد في شمال البحر المتوسط، بمنطقة "كينج مريوط"، من قبل شركة "بريتش بتروليم " (BP)، وهو اكتشاف وصفه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "واعد"، حيث يجمع بين النفط والغاز معًا، ما يعزز من فرص مصر في زيادة إنتاجها المحلي.

وأعلن مدبولي قبل نهاية الأسبوع الماضي أن الاكتشاف الجديد يحمل إمكانيات كبيرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأرقام الرسمية للاحتياطيات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذا التطور يأتي في ظل سياسة الدولة المنتظمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما دفع الشركات العالمية إلى تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف، وهو ما بدأ يؤتي ثماره بالفعل.

ماذا نعرف عن الاكتشاف الجديد؟

في بيان رسمي، كشفت شركة BP أن الاكتشاف تم في بئر الاستكشاف "الكينج-2"، ضمن امتياز شمال كينج مريوط البحرية، وهو جزء من حملة لحفر أربع آبار استكشافية في مشروع غرب دلتا النيل.

وبدأت عمليات الحفر في 14 يناير 2025، باستخدام الحفار "فالاريس DS-12"، وأسفرت النتائج الأولية عن العثور على خزانين واعدين من العصر الميسيني على عمق 2,400 متر، ومن المقرر أن ينتقل الحفار إلى بئر استكشافي جديد، "فيوم-5"، في منطقة امتياز شمال الإسكندرية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات الكشف تتراوح بين 3 و4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وفق ما نشرته "الشرق بلومبرج"، نقلا عن مصدرين حكوميين طلب عدم ذكر اسمهما.

وأضاف المصدران التي تحدثت معهم الشرق، أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (إيجاس) بدأت مفاوضات مع BP لتحديد التسهيلات اللازمة لبدء إنتاج الغاز من الكشف الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكدت المصادر على أن العمل جاري لحفر بئر استكشافي ثانٍ في كينج مريوط، بهدف التأكد من كميات الإنتاج الممكنة، على أن تنتهي عمليات الحفر خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ويأتي هذا الكشف في وقت تحتاج فيه مصر إلى تعزيز إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ احتياجاتها اليومية 6.2 مليار قدم مكعب، بينما يصل إنتاجها الحالي إلى 4.3 مليار قدم مكعب فقط، وتسعى الحكومة لرفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري.

و تندرج عمليات BP في غرب دلتا النيل ضمن خطة استكشافية أوسع، وتهدف إلى البحث عن مكامن جديدة للغاز يمكن إدخالها سريعًا إلى مرحلة الإنتاج، في حال ثبتت جدواها الاقتصادية.

منطقة امتياز كينج مريوط

تقع منطقة امتياز كينج مريوط البحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 20 كيلومترًا غرب حقل ريفين، وتغطي مساحة 2,600 كيلومتر مربع، بعمق مياه يتراوح بين 500 و2,000 متر.

وفي يونيو 2022، حصلت BP على حقوق التنقيب في المنطقة بعد مشاركتها الناجحة في المزايدة المحدودة التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عام 2021، ما يمنحها 100% من حقوق التنقيب، مما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية باستخدام بنيتها التحتية في غرب دلتا النيل.

وتعتزم BP ضخ استثمارات تُقدَّر بـ 3.5 مليار دولار خلال السنوات من (2024-2026)، مع إمكانية زيادتها في حال تحقيق اكتشافات جديدة.

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