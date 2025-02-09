خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع السبيط.. تعرف على أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع الأرز والفول.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد