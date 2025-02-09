ارتفاع الأرز والفول.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الأرز، الفول، المكرونة، الدواجن، الجبن الابيض والرومي، اللبن السائب، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 36.35 جنيه، بزيادة 2.31 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 62.98 جنيه، بزيادة 3.92 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.14 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 90.17 جنيه، بتراجع 4.2 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.28 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.44 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60 جنيه، بتراجع 8.12 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.68 جنيه، بزيادة 44 قرش.

لتر زيت الذرة: 106.9 جنيه، بتراجع جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.63 جنيه، بتراجع 6.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.31 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.92 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 26.92 جنيه، بتراجع 16 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 147.88 جنيه، بزيادة 25.56 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.2 جنيه، بزيادة 32.65 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 34.34 جنيه، بزيادة 3.19 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 120.59 جنيه، بزيادة 11.85 جنيه.