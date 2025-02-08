سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2667 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3428 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4571 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 142158 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 228550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24

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سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2861 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.