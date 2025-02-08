زيادة حتى 30%.. أسعار ياميش رمضان بشارع باب البحر هذا العام

كتبت وتصوير- آية محمد:

أمام محلات شارع باب البحر، أحد أشهر شوارع القاهرة المتخصصة في بيع الياميش، سادت الأجواء الرمضانية استعدادًا للشهر المبارك، حيث امتلأت المحلات بتشكيلات متنوعة من الياميش بألوانه الزاهية التي تجذب أنظار المارة.

وأوضح عدد من التجار خلال حديثهم مع "مصراوي" أن الأسعار شهدت زيادة ملحوظة هذا العام، بنسبة تراوحت بين 5% و30%، بحسب اختلاف الأصناف مقارنة بالعام الماضي.

وقال سامي محمد، أحد التجار بشارع باب البحر، إن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع محمد، ارتفاع الأسعار إلى أن أغلب أصناف ياميش رمضان مستورة من الخارج، وهو ما أدى لارتفاعخا نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مقارنة بالعام الماضي.

أما المنتجات المحلية، فارتفعت أسعارها بنسبة طفيفة تتراوح بين 5 و10%، نتيجة لارتفاع أجور العمال ومصروفات النقل وتكلفة المواد الخام، بحسب محمد.

وأضاف محمد، أن أسعار عين الجمل واللوز والبندق بالقشر تتراوح بين 260 و280 جنيهًا للكيلو، بينما وصلت أسعار عين الجمل المقشر إلى ما بين 470 و560 جنيهًا، والبندق تراوح بين 550 و580 جنيهًا، أما الكاجو، فتراوح سعره بين 670 و890 جنيهًا حسب الحجم.

وأشار محمد، إلى أن أسعار التين المجفف تراوحت بين 300 و430 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت القراصيا نحو 220 إلى 290 جنيهًا، أما التين الحبل، فتفاوتت أسعاره بين 390 و440 جنيهًا.

وتراوحت أسعار جوز الهند بين 150 و300 جنيهًا للكيلو حسب النوع، وفيما يتعلق بالزبيب، بلغ الزبيب المصري 190 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الزبيب الإيراني بين 230 و240 جنيهًا، بحسب محمد.

وأضاف محمد، أن الإقبال لم يتم تحديده بعد، وذلك نظرًا لأننا في بداية الموسم، لكنه أشار إلى وجود إقبال من المواطنين على شراء الياميش لتلبية احتياجاتهم.

أوضح عمار ياسر، تاجر آخر بمنطقة باب البحر، أن أسعار الياميش ارتفعت هذا العام بنسبة تبدأ من 10% وحتى 30%، خلال هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع ياسر، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الجمارك، حيث أن معظم المنتجات مستوردة من الخارج، وحتى المنتجات المحلية شهدت زيادة في أسعار الخامات، مما دفع التجار إلى رفع الأسعار.

وضرب ياسر مثلا بارتفاع الأسعار، ، حيث تراوح سعر كيلو الفول السوداني بين 75 و100 جنيهًا للكيلو، مقابل 60 و 80 جنيها بالعام الماضي، وتراوحت أسعار المشمشية بين 300 و430 جنيهًا للكيلو، مقابل 250 و350 جنيها بالعام الماضي، بينما تراوحت أسعار قمر الدين بين 50 و120 جنيهًا للفة الواحدة باختلاف النوع والمنشأ، حيث القمر الدين السوري أغلى من المصري.

أما العصائر البودرة ترواحت بين 80 إلى 120 جنيهًا، والسوبيا تراوحت أسعارها بين 90 و140 جنيهًا، وتراوحت أسعار التمر بين 50 و125 جنيهًا.

وأشار ياسر، إلى أن الإقبال يبدأ من منتصف شهر شعبان، ويستمر حتى شهر رمضان، موضحا أن الإقبال مازال ضعيف حتى الآن.

ويرى ياسر، أن ارتفاع أسعار الياميش كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، دفع بعض الزبائن لتقليص الكميات التي يشترونها بسبب ضعف القدرة الشرائية، أو الاكتفاء بشراء الضرويات فقط.

ويرى مروان حمادة، أحد التجار شارع باب البحر، أن أسعار ياميش رمضان ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 و10% للمنتجات المحلية، وتصل حتى 25% للمنتجات المستوردة.

وأضاف حمادة، أن ما يجذب المواطنين إلى شارع باب البحر هو انخفاض الأسعار مقارنة بالمناطق الأخرى، لأن أغلب التجار هم المستوردين فهم تجار جملة.

وتوقع حمادة، أن يشهد سوق باب البحر مزيدا من الإقبال كلما اقترب شهر رمضان المبارك.