تصل إلى 3000 جنيه.. أسعار ومكونات"كرتونة رمضان" في 4 جمعيات خيرية شهيرة

كتبت- دينا كرم:

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الجمعيات الخيرية في مصر بطرح كراتين وشنط رمضان التي تحتوي على السلع الغذائية الأساسية لمساعدة الأسر المحتاجة، وسط تنوع في الأحجام والأسعار لتناسب مختلف الفئات.

ويقدم مصراوي، في السطور التالية أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 4 جمعيات خيرية شهيرة.

جمعية رسالة

كرتونة رمضان 9 كيلو بسعر 300 جنيه

المكونات: (2 كيلو ارز – 3 كيلو مكرونة - كيلو سكر - نصف كيلو شعرية - نصف كيلو لوبيا - نصف كيلو عدس اصفر - نصف كيلو عدس بجبة نصف كيلو فول - كيس ملح).

بنك الطعام المصري

كرتونة فرحة رمضان 15 كيلو، بسعر 700 جنيه، تحتوى على 13 صنفًا.

مكوناتها: (كيلو لحم بلدي بقري - 4 كيس أرز– 2 كيس سكر - 7 كيس مكرونة - 2 كيس فول – 1 كيس لوبيا - 1 علبة شاي – 1 كيس دقيق – 1 كيس بلح - 1 زجاجة زيت – 2 كيس صلصة - 2 علبة جبنة – 1 كيس ملح)

كرتونة فرحة رمضان 30 كيلو، بسعر 1400 جنيه، تحتوى على 13 صنفًا.

مكوناتها: (2 كيلو لحم بلدي بقري - 8 كيس أرز– 4 كيس سكر - 14 كيس مكرونة – 4 كيس فول - 2 كيس لوبيا - 2 علبة شاى – 2 كيس دقيق – 2 كيس بلح - 2 زجاجة زيت – 4 كيس صلصة - 4 علبة جبنة - 2 كيس ملح)

مؤسسة مصر الخير

كرتونة سند العيلة تكفى طول شهر رمضان المبارك الكرتونة تحتوي على حوالي 65 كيلو مواد غذائية بسعر 3000 جنيه

مكوناتها: (عدد 4 دجاجة مجمدة ، 25 كيلو أرز ، 10 كيلو جرام مكرونة، 10 كيلو سكر، 700 مللي زيت (5 زجاجات)، 2.5 كيلو جرام فول، 100 جرام شاي ( 5 باكو)، 5 كيلو بلح، 5 كيلو فريك).

كرتونة الخير تكفى أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة 5 أيام تقريباً، تحتوي على 12.25 كيلو مواد غذائية متنوعة بسعر 550 جنيه

مكوناتها: (3 كيلو أرز –3 كيلو مكرونة –2كيلو سكر –100جرام شاي –685 ملل زيت–300 جرام صلصة –700 جرام ملح – 1 كيلو جرام ( لوبيا / عدس )- 350 جرام شعرية – 350 جرام لسان عصفور- 750 جرام بلح ناشف أسواني).

جمعية الأورمان

كرتونة 8.550 كجم، بسعر: 365 جنيه

مكوناتها: (2 كجم ارز - 2 كجم مكرونة- 1 كجم سكر –500 جم شعرية - 500 جم تمر- 500 جم فول - 500 جم لوبيا- 500 جم عدس - علبة 650 جم سمنة- علبة 300 جم صلصة - علبة 100 جم شاي).

كرتونة 13 كيلو، بسعر 615 جنيه

مكوناتها: ( 2 كجم ارز – 2 كجم مكرونة- 2 كجم سكر - 1 كجم شعرية – 1 كجم تمر- 1 كجم فول - 1 كجم لوبيا- 1 كجم عدس - علبة 1450 جم سمنة- علبة 300 جم صلصة - علبة 250 جم شاي).

كرتونة 20 كيلو، بسعر: 815 جنيه

مكوناتها:( 4 كجم أرز- 4 كجم مكرونة - 4 كجم سكر- 2 كجم شعرية- 1 كجم تمر- 1 كجم فول- 1 كجم لوبيا -1 كجم عدس- علبة 1450 جم سمنة -علبة 300 جم صلصة- علبة 250 جم شاي).

كرتونة 37 كيلو، بسعر 1315 جنيه

مكوناتها:( 10 كجم ارز- 10 كجم مكرونة - 10 كجم سكر- 1 كجم شعرية- 1 كجم تمر- 1 كجم فول- 1 كجم لوبيا -1 كجم عدس- علبة 1450 جم سمنة - علبة 300 جم صلصة- علبة 250 جم شاي).