وزير الاستثمار: زيادة صادرات قطاع مواد البناء بنسبة 19% خلال 2024

كتبت- دينا خالد:

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن صادرات قطاع مواد البناء بلغت نحو 10 مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 19% خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت والوفد المرافق له، ووفق بيان من وزارة الاستثمار اليوم.

و استعرض اللقاء مشروع المجموعة في السوق المصري، وخططها التصديرية خلال المرحلة المقبلة، بحضور محمد حجازي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، ونيفين يوسف مدير إدارة العلاقات الحكومية.

وأشار الخطيب، إلى أهمية قطاع صناعة الأسمنت، والذي يسهم في توفير احتياجات الدولة لإنشاء المشروعات القومية الكبرى، كما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب خلق الآلاف من فرص العمل.

واستعرض ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت، رؤية المجموعة المستقبلية حول الاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى زيادة صادرات المجموعة للعديد من الأسواق الخارجية.

كما استعرض رؤية المجموعة المستقبلية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة صادراتها للأسواق الخارجية، حيث تم تسليط الضوء على مشروع محطة استعادة الطاقة المهدرة بمصنع حلوان باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار.

ويعد ذلك المشروع، هو أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة؛ بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلًا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي، بحسب النجار.