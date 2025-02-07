خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والجبن والذهب وانخفاض الدواجن

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، والجبن، والفول، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والعدس، وزيت الذرة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

75 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجبن والفول وانخفاض العدس وزيت الذرة اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة