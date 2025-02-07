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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:52 ص الجمعة 07 فبراير 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- آية محمد:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 110.26 جنيه، بتراجع 51 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 98.45 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 122.29 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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