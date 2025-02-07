البترول: توقيع اتفاقيات بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي خلال "إيجبس 2025"

كتبت - دينا كرم:

أعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".

وقال بدوي إن افتتاح المؤتمر هذا العام سيشهد حضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، بدعوة من الرئيس السيسي، حيث سيتم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، في إطار الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة، والذي يتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي عبر استغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقًا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، للإعلان عن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وأشار بدوي إلى أن "إيجبس" يتميز هذا العام بطابعه المختلف، والمشاركات التي تعكس التكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، حيث يشرف المؤتمر بعقد دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مائدةً مستديرةً موسعةً في ثاني أيام الحدث مع شركات الطاقة العالمية، بمشاركة محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح بدوي أن المؤتمر سيمثل نقطة انطلاق برؤية شاملة لكافة موارد الطاقة، من خلال التعاون بين قطاعي البترول والكهرباء كفريق عمل واحد، بهدف خلق مزيج الطاقة الأمثل لمصر، وذلك عبر العمل التكاملي بين الوزارتين، مع التركيز على أهمية كفاءة استخدام الطاقة، والحفاظ على مواردها، والاستخدام السليم لها، لخلق قيمة اقتصادية مضافة.

ونوه بدوي إلى أن مؤتمر "إيجبس 2025" سيشهد توقيع اتفاقيات تعاون هامة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد سلمان أبو حمزة، النائب الأول لرئيس قطاع الطاقة بشركة dmg events، الجهة المنظمة للمؤتمر، على التأثير الجوهري لمؤتمر ومعرض "إيجبس 2025" باعتباره منصةً رئيسيةً للحوار العالمي حول الطاقة وتقدم الصناعة، وقال: "سيكون مؤتمر ومعرض إيجبس 2025 منصة هامة لدفع التحول العادل والمنصف في مجال الطاقة".

وأضاف: "تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وباستضافة وزارة البترول والثروة المعدنية، ستجمع نسخة هذا العام رواد الصناعة لمناقشة موضوعات أمن الطاقة، والاستدامة، والتحول في قطاع الطاقة".

وتابع سلمان: "سيرحب حفل الافتتاح بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ولأول مرة، بفخامة الرئيس نيكوس كريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، لمناقشة سبل تشجيع التعاون والنمو في شرق البحر المتوسط، بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والتعاون في مجال الطاقة".

وأضاف: "تعزيزًا لدور مصر كمركز إقليمي للطاقة، سيجمع مؤتمر ومعرض مصر للطاقة القادة وصُنَّاع القرار والمبتكرين لإطلاق العنان لفرص الاستثمار، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتشكيل مستقبل قطاع الطاقة".

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة التنفيذية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" اجتماعها اليوم، برئاسة كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور أعضاء اللجنة من قيادات قطاع البترول، وقيادات الشركات العالمية الراعية للمؤتمر، وذلك لاستعراض ومتابعة الاستعدادات النهائية.