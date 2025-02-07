رويترز: مصر توقّع اتفاقيتين لشراء 60 شحنة غاز مسال بـ 3 مليارات دولار

كتب - أحمد والي:

أفادت مصادر تجارية بأن مصر وقّعت اتفاقيتين مع شركتي "شل" و"توتال إنرجيز" بقيمة 3 مليارات دولار، لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك لتلبية الطلب المحلي خلال عام 2025، وفقًا لوكالة "رويترز". ومن المتوقع أن تغطي هذه الاتفاقيات معظم احتياجات البلاد من الغاز في العام المقبل.

ووفقًا لبيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، تراجعت إمدادات الغاز المحلية في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات في سبتمبر 2024، نتيجة انخفاض الإنتاج من حقل "ظُهر" وارتفاع استهلاك الطاقة.

وتواجه مصر تحديات مالية، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية إلى أكثر من 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2025، مقارنةً بنحو 12 دولارًا عند بدء مناقصات استيراده.

في المقابل، كشفت مصادر أخرى أن مصر قد تطرح مناقصات جديدة لاستيراد الغاز خلال العام الجاري، وفقًا لمتطلبات السوق والأسعار العالمية.

وكانت مصر قد تحولت مجددًا إلى مستورد صافٍ للغاز، عقب تراجع الإنتاج المحلي، مما دفعها للتخلي عن خططها السابقة للتصدير إلى أوروبا.