تحدث عنه رئيس الوزراء.. تفاصيل اكتشاف بترولي جديد في مصر

كتب- أحمد والي:

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اكتشاف بترولي جديد للنفط والغاز في منطقة كينج مريوط البحرية، وذلك من قِبَل شركة بريتش بتروليم (BP)، في خطوة تعزز قطاع الطاقة في مصر وتدعم استراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وقال مصدر مسؤول سابق في وزارة البترول والثروة المعدنية خلال حديثه مع مصراوي إن الإعلان عن هذا الاكتشاف الجديد يمثل حافزًا قويًا يؤكد جدية الدولة في دعم وتشجيع الاستثمارات في قطاع البترول. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة بعد سداد مستحقات الشركات الأجنبية، مما يهيئ بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، لمصراوي، أن هذا الكشف يُعد خطوة إيجابية نحو زيادة الإنتاج المحلي من البترول، إلا أن الأمر يتطلب الكشف عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا الحقل وحجم احتياطياته، وذلك لتحديد مدى قدرته على سد فجوة العجز في الإنتاج المحلي.

وأضاف يوسف أن هذا الموقف يعيد إلى الأذهان سيناريو كشف "نيفراتاري" التابع لشركة إكسون موبيل، حيث تم الإعلان عن الاكتشاف، لكن دون الإفصاح عن أي بيانات دقيقة تتعلق بكميات الإنتاج المتوقعة.

تفاصيل منطقة الامتياز

تقع منطقة امتياز كينج مريوط البحرية في غرب البحر الأبيض المتوسط، على بُعد حوالي 20 كيلومترًا غرب حقل ريفين، وتغطي مساحة 2,600 كيلومتر مربع، بعمق مياه يتراوح بين 500 و2,000 متر.

وفي يونيو 2022، حصلت BP على حقوق التنقيب في المنطقة بعد مشاركتها الناجحة في المزايدة المحدودة التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عام 2021، ما يمنحها 100% من حقوق التنقيب، مما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية باستخدام بنيتها التحتية في غرب دلتا النيل.

حفر آبار جديدة لتعزيز الإنتاج

بدأت BP في يوليو 2024 حفر البئر الاستكشافية "كينج-2" في منطقة شمال كينج مريوط، بهدف استكشاف مكامن غازية جديدة، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج.

كما خططت الشركة لحفر أربع آبار استكشافية إضافية خلال الربع الأخير من عام 2023، من بينها بئر في شمال كينج مريوط، في إطار خطتها لتطوير موارد الغاز الطبيعي في مصر.

استثمارات ضخمة وشراكة ممتدة

تعتزم BP ضخ استثمارات تُقدَّر بـ 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة (2024-2026)، مع إمكانية زيادتها في حال تحقيق اكتشافات جديدة.

وتُعَد هذه الأنشطة جزءًا من شراكة BP طويلة الأمد مع قطاع البترول المصري، والتي تمتد لأكثر من 60 عامًا، استثمرت خلالها أكثر من 35 مليار دولار في صناعة الطاقة المصرية.

يأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية لقطاع البترول والغاز.

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