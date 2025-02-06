قفزة الـ37%.. تطور مكاسب الذهب خلال أول 11 شهرا من تحرير الصرف

كتبت- آية محمد:

قفز سعر جرام الذهب في السوق المحلية المصرية بنحو 37% خلال أول 11 شهرا من تحرير سعر الصرف ليصل إلى مستوى قياسي خلال تعاملات أمس قبل أن يتراجع قليلا خلال تعاملات اليوم.

وخلال تعاملات أمس وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4020 جنيها لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، قبل أن يتراجع خلال تعاملات اليوم إلى 4 آلاف جنيه.

في 6 مارس الماضي أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وجذب موارد نقد أجنبي.

وجاءت قفزة الذهب بدعم صعود أسعار وقية الذهب عالميا التي سجلت رقما قياسيا نحو 2.850 ألف دولار وسط الاضطرابات الاقتصادية بفعل قرارات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.

في السطور التالية يقدم مصراوي تطور سعر الذهب بأول 11 شهر من تحرير سعر الصرف "تم اعتماد سعر الذهب بنهاية كل شهر":

5 مارس "قبل تحرير سعر الصرف": 2900 جنيه.

31 مارس 2024: 3090 جنيهًا.

أبريل: 3080 جنيهًا.

مايو: 3130 جنيهًا.

يونيو: 3140 جنيهًا.

يوليو: 3290 جنيهًا.

أغسطس: 3440 جنيهًا.

سبتمبر: 3580 جنيهًا.

أكتوبر: 3790 جنيهًا.

نوفمبر: 3675 جنيهًا.

ديسمبر: 3720 جنيهًا.

يناير 2025: 3915 جنيهًا.

6 فبراير 2025: 4 آلاف جنيه.