تعزيز القدرات اللوجستية.. رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد مشروعات مينائي شرق وغرب بورسعيد

كتب- أحمد والي:

أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية في ميناء غرب بورسعيد ومنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، لمتابعة مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها، في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الموانئ وتنويع أنشطة المحطات لدعم سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

ووفق بيان من الهيئة اليوم، فإن الجولة شملت تفقد أعمال التطوير بميناء غرب بورسعيد، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية، تضمنت تأهيل الطرق والتشجير وإنشاء بوابات جمركية حديثة، إضافة إلى تنفيذ مشروع شبكة الحريق ونقطة إطفاء لمخازن الترانزيت وإعادة تخطيط الساحات والمخازن.

وفي ميناء شرق بورسعيد، التقى رئيس اقتصادية قناة السويس نوبوهيكو موراكامي، رئيس مجلس إدارة "تويوتا تسوشو"، لمناقشة تطورات محطة "الرورو"، التي يشغلها تحالف ياباني-فرنسي، والتي تمتد بطول 600 متر وتبلغ مساحتها الإجمالية 225 ألف متر مربع. ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمحطة خلال الربع الثاني من 2025.

كما تفقد جمال الدين توسعات محطة الحاويات التابعة لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، حيث يجري تطوير محطة الحاويات (2) بطول 955 مترًا وساحة تداول 518 ألف متر مربع، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى تجريبيًا في الربع الثاني من 2025. كما تابع وصول الأوناش العملاقة الجديدة، والتي ستتيح تشغيل الرصيف بأحدث التقنيات الآلية.

واستكمل جولته بزيارة المحطة متعددة الأغراض بطول 900 متر، والتي حققت تداولًا بلغ 6 ملايين طن خلال 2024، إضافة إلى متابعة إنشاء محطة "روتس" للصب الجاف، المخصصة لتداول الحبوب والغلال بطول 500 متر وساحة تداول 267 ألف متر مربع.

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية وتنويع أنشطة المحطات يمثلان ركيزة استراتيجية لجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا، مشددًا على أهمية الاستثمارات الجارية في تعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.