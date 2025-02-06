اتفاقية بين ڤاليو و "جودزمارت" لتوفير حلول دفع مرنة للمشتريات المنزلية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة ڤاليو توقيع اتفاقية تعاون مع "جودزمارت"، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال التسوق الالكتروني للمستلزمات المنزلية - وبموجب هذه الشراكة ستقوم ڤاليو بإتاحة خيارات دفع متنوعة على تطبيق "جودزمارت"، لتوفير تجربة تسوق مرنة ومريحة للعملاء ومساعدتهم في إدارة مشترياتهم المنزلية اليومية.

ووفق البيان المرسل من الشركة اليوم، سيتم توفير خطط دفع مرنة للمشتريات المنزلية الأساسية لأول مرة على تطبيق " جودزمارت" ، لمساعدة العملاء في دفع مشترياتهم حيث يمكنهم الاختيار من بين خطط دفع حتى 60 شهر مصممة خصيصًا بما يلائم احتياجاتهم المالية. كما سيتمكن العملاء من تفعيل خطة دفع ملاءمة لهم بسهولة من خلال تطبيق "جودزمارت".

وأشار معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في ڤاليو، إلى أهمية تلك الاتفاقية التي ستعزز جهود ڤاليو لتمكين العملاء بحلول مالية مرنة وتسهيل إتمام مشترياتهم اليومية.

وأضاف لطفي أن تلك الشراكة ستمكن العملاء من شراء مستلزمات المنزل الأساسية بدون أي أعباء مالية وذلك بفضل خطط الدفع الميسّرة المقدمة في إطار هذه الشراكة والانتشار الواسع لخدمات "جودزمارت" في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف عمرو فوزي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " جودزمارت "، أن الشركة تهدف إلى تسهيل حياة العملاء عبر تزويدهم بتجربة تسوق سلسة ومريحة.

وأكد على أن التعاون مع شركة "ڤاليو" يعكس التزام "جودزمارت" بمواصلة الابتكار وتبني أفضل معايير تقديم الخدمات مشيرًا إلى أن دمج حلول الدفع من ڤاليو على تطبيق "جودزمارت"، سيسهم في تعزيز تجربة التسوق للعملاء ويمكّنهم من إدارة مشترياتهم المنزلية دون أي أعباء مالية.