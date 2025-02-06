"بي بي" تعلن نجاح حفر بئر "الكينج-2" في مشروع غرب دلتا النيل

كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة "بي بي" نجاح عمليات الحفر في بئر الاستكشاف "الكينج-2"، الواقع في امتياز شمال كينج مريوط البحرية، وذلك ضمن حملة حفر أربع آبار في مشروع غرب دلتا النيل.

ووفق بيان من الشركة اليوم، فإنه تم حفر البئر-الذي بدأ العمل عليه في 14 يناير 2025-، بواسطة الحفار "فالاريس DS-12"، حيث أسفرت النتائج الأولية عن العثور على خزانين محتملين من العصر الميسيني على عمق يقارب 2,400 متر؛ ومن المقرر أن ينتقل الحفار بعد ذلك إلى حفر بئر استكشافي آخر، "فيوم-5"، في منطقة امتياز شمال الإسكندرية.

وأكد نادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "بي بي"، أن هذا الاكتشاف يعكس التزام الشركة بتوسيع عمليات الاستكشاف وتقييم الموارد البترولية لدعم أمن الطاقة في مصر وتعزيز نموها الاقتصادي.

وأوضح زكي أن الشراكات الاستراتيجية مع وزارة البترول واستثمارات الشركة في البنية التحتية ستسهم في تسريع تطوير الاكتشاف الجديد لتلبية احتياجات السوق المحلية.

من جانبه، أشار المهندس وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي لـ"بي بي" مصر، إلى أن الشركة تسعى لتعظيم الإنتاج من الموارد الحالية واستكشاف فرص جديدة، مع الاستفادة من بنيتها التحتية لدعم إمدادات الغاز وتعزيز مكانة مصر كشريك رئيسي في قطاع الطاقة الإقليمي.