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بعد تراجعه 200 جنيه.. هل تعود أسعار الأرز للارتفاع مع دخول شهر رمضان؟.. رئيس الشعبة يحسم

03:44 م الخميس 06 فبراير 2025

أسعار الأرز

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كتبت- آية محمد:

توقع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال حديثه مع مصراوي، استقرار أسعار الأرز مع دخول شهر رمضان بدعم زيادة المعروض، مؤكدا عدم وجود زيادات متوقعة خلال رمضان مع زيادة الطلب على الشراء.

وأضاف أن الشعبة توفر كميات كبيرة من الأرز لكل من يحتاج إليها من التجار مع دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أنه يوجد مخزون كبير من الأرز يكفي حتى شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار الأرز شهدت تراجعًا من بداية الأسبوع الجاري، حيث انخفض سعر الأرز بنحو 200 جنيه للطن نتيجة زيادة الكمية المعروضة وتراجع الطلب على شراء الأرز في الفترة الأخيرة.

وأوضح شحاته، أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 15500 و 15700 جنيه للطن، فيما يتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة بين 16500 و 16700 جنيه للطن.

وتابع شحاته، أن سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يصل إلى 26 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الطن عريض الحبة نحو 28.5 ألف جنيه.

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