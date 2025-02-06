أعمال حرة بالدولار.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "الرواد الرقميون" للشباب

كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب لدخول سوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دون اشتراط تخصص دراسي معين.

وأكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، أن المبادرة مجانية بالكامل وتتحمل الدولة جميع نفقاتها.

وقال طلعت، إن المبادرة مفتوحة للجميع بغض النظر عن التخصص الدراسي أو المؤهل التعليمي، حيث يمكن للمتدربين اكتساب المهارات للعمل في مجال الاتصالات بدون الحاجة إلى التخرج من كلية الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح طلعت أن الشرط الوحيد للالتحاق بالمبادرة هو توافر الرغبة والإرادة في التعلم والتدريب.

ويعرض " مصراوي" في السطور التالية تفاصيل المبادرة:

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع الشباب حتى سن الثلاثينات، مع دراسة إمكانية رفع السن.

مدة التدريب: تتراوح بين 4 أشهر إلى سنتين، حسب التخصص ومستوى التعمق الذي سيختاره المتدرب.

عدد المستفيدين سنويا: 12 ألف متدرب سنويًا، مع إمكانية زيادة العدد وفقًا لاحتياجات السوق، وإقبال الشباب على التدريب.

تكلفة المبادرة على الدولة: مرصود للمبادرة 3 مليارات جنيه في السنة الأولى، لتغطية البنية التحتية وبرامج التدريب.

مجالات التدريب: تشمل أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل، مثل تطوير البرمجيات، كما سيتم تدريب الطلبة بنسب تتوافق مع النسب المطلوبة في سوق العمل، على سبيل المثال 40% من حجم سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات الآن على البرمجيات، و15 % على الشبكات والبنية التحتية و 20 % على الذكاء الاصطناعي.

أساليب التدريب: التدريب يشمل تدريب تقني، وتدريب عملي في شركات تكنولوجيا المعلومات الموجودة في مصر وهما شركاء في هذه المبادرة.

كما يشمل التدريب العملي مشروعات التحول الرقمي التي تقوم الحكومة بتنفيذها.

وإذا كان لدى المتدرب رغبة وشغف بريادة الأعمال ولديه فكرة مشروع سيتم تشجيعه على تنفيذ المشروع.

كما تؤهل المبادرة المتدرب للعمل الحر (Freelancing)، مما يمكن الشباب من العمل من خلال الإنترنت مع عملاء في دول أخرى ويحققوا دخل ثابت بالعملة الحرة وهم مقيمين في بلدهم مصر.

والتدريب حضوري في هذه المبادرة لأنه يشمل التدريب على مهارات شخصية، والقدرة على العرض، ومهارات لغوية.

أهداف المبادرة

-إعداد المتدربين على المنافسة في سوق العمل الدولي والمحلي في التخصصات المختلفة.

وأوضح طلعت، أن عملية التدريب ستتولاها شركات متخصصة ستتعاقد معها وزارة الاتصالات، وستوفرها في أماكن التدريب.

وأضاف أن التدريب بالكامل سيكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية.

وتحدث طلعت عن صناعة التعهيد قائلًا "إننا بدأنا بما نسميه صناعة التعهيد، والتعهيد هو أن تقوم شركة أجنبية بفتح مركز في مصر وتقوم بتعيين متخصصين مصريين به ليقوموا بخدمات لعملاء هذه الشركة خارج مصر".

وأوضح أن ذلك السوق يشهد نموًا في مصر، حيث ارتفع عدد الشركات التي تفتح مراكز تعهيد من 64 شركة قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 140 شركة حاليًا، وذلك لزيادة الطلب على المهارات المتخصصة في مختلف الفروع وأطياف الاتصالات.

وأشار إلى أن مرتبات العاملين في هذا المجال مجزية، حيث تفوق 1000 دولار شهريًا لحديثي التخرج.

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