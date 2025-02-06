كيف حمت قفزة الذهب العالمية احتياطي مصر من التراجع رغم ثبات الكمية؟ "رسم تفاعلي"

كتبت- منال المصري:

ساعد نمو رصيد الذهب في حماية احتياطي النقد الأجنبي لمصر من التراجع خلال شهر يناير 2025 بعد أن تراجع إجمالي رصيد العملات السائلة باحتياطي النقد بدعم صعود سعر الذهب عالمية.

كان صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر ارتفع بنحو 154 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي إلى نحو 47.265 مليار دولار في نهاية يناير 2025 مقارنة بنحو 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات المركزي أن رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 772 مليون دولار خلال يناير إلى نحو 11.416 مليار دولار مقابل نحو 10.644 مليار دولار في ديسمبر الماضي بزيادة بنحو 7% وهي نفس زيادة سعر الذهب عالميا.

والزيادة في رصيد الذهب باحتياطي مصر جاءت بدعم ارتفاع اوقية الذهب عالميا خلال شهر يناير الماضي بنحو 7% على أساس شهري إلى 2.805 ألف دولار مقابل نحو 2.617 ألف دولار في ديسمبر 2024.

وجاء ارتفاع رصيد الذهب في الوقت الذي تراجع فيه صافي العملات السائلة باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 615 مليون دولار خلال يناير إلى نحو 35.821 مليار دولار مقابل نحو 36.436 مليار دولار بديسمبر.

فيما استقرت وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي "SDRs” عند نفس مستوياتها 31 مليون دولار خلال يناير الماضي.

تطور رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي خلال عام:

وارتفع رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 37% خلال عام بدعم زيادة سعر الذهب عالميا بنفس النسبة.

وارتفع رصيد الذهب باحتياطي مقر إلى 11.416 مليار دولار 2025 مقابل نحو 8.337 مليار دولار في يناير 2024 بزيادة 3 مليارات دولار بدعم زيادة الذهب عالميا.

وبنفس نسبة الزيادة ارتفع سعر الذهب عالميا خلال عام بنحو 37% إلى 2.805 ألف دولار بنهاية يناير 2025 مقارنة بنحو 2.046 ألف دولار قبل عام، وفق بيانات بلومبرج التي نشرها مصراوي في وقت سابق.

تطور رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال عام (يناير 2024 إلى يناير 2025) في الرسم التفاعلي التالي: