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70 % نمو في صافي أرباح "غاز مصر" خلال 2024

11:33 ص الخميس 06 فبراير 2025

شركة غاز مصر

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة غاز مصر ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 70.4% خلال 2024 إلى 290.7 مليون جنيه، مقابل 170.5 مليون جنيه عن 202، وفق مؤشرات نتائج أعمالها.

ووفق بيان الشركة للبورصة اليوم، ارتفعت إيرادات النشاط بنسبة 9.25%، إلى7.5 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 6.87 مليار جنيه خلال 2023.

وتأسست شركة غاز مصر عام 1983. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1992. ومتخصصة في توزيع الغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات توزيع وتوصيل الغاز الطبيعي، وتوريد المواد، وتوريد المعدات، وإعادة تأهيل المنصات الخارجية والبحرية، والطلاء، وأعمال العزل ضد الحرائق. لدى الشركة شركات تعمل في جميع أنحاء مصر والمملكة العربية السعودية وألمانيا وكندا.

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