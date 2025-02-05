شعبة الخضروات والفاكهة: 25% انخفاضا في أسعار بلح رمضان هذا العام

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية "لمصراوي" إن أسعار البلح في الأسواق المحلية شهدت تراجعًا بنسبة تتراوح من 20% إلى 25% مقارنة بالعام الماضي مع قرب شهر رمضان وسط وفرة الأصناف.

وأضاف النجيب، أن الاسعار في الأسواق تتراوح بين 15 و45 جنيهًا للكيلو، حيث يصل سعر البلح متوسط الجودة، وهو الأكثر طلبًا بين المستهلكين، إلى 25 و35 جنيهًا للكيلو.

وأوضح النجيب هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض من التمور في الأسواق، حيث تشهد الأسواق توافر كميات كبيرة من البلح الجاف ونصف الجاف، إلى جانب وجود مخزون متبقي من العام الماضي، مما أدى إلى استقرار الأسعار.

أسعار بعض أنواع البلح

واشار النجيب، إلى أن البلح الأسواني يتراوح من 15 إلى 45 جنيهًا للكيلو، بينما البلح الإبريمي من 16 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

وذكر أن البلح المركابي يتراوح من 16 إلى 48 جنيهًا للكيلو، بينما بلح وردة يتراوح من 19 إلى 45 جنيهًا، والبلح الشامية يتراوح من 16 إلى 46 جنيهًا.

وتابع أنه تعتبر هذه الانخفاضات فرصة جيدة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من التمور بأسعار أقل مقارنة بالعام الماضي، خاصة مع وفرة الأصناف المختلفة وتعدد الخيارات المتاحة.

اقرأ أيضا:

الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟

بسبب حرب ترامب التجارية.. الشعبة العامة للذهب والمجوهرات: الذهب يصل لقمة غير مسبوقة

كسر حاجز 4 آلاف.. قفزة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء