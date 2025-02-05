الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب بالسوق المحلية إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسط صعود سعر الذهب العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية بين أكبر اقتصاديين بالعالم أمريكا والصين، وفق ما قاله خبراء الذهب خلال حديثهم مع مصراوي.

وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية نطاق الـ 4 آلاف جنيه لأول مرة منذ 11 شهرا، وفق ما قاله خبراء الذهب.

قبل تحرير سعر الصرف وصل عيار الذهب 21 إلى مستوى 4200 جنيه بسبب تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 100% عن السعر الرسمي بالبنوك قبل الإصلاحات الأخيرة وتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي الذي ساهم في ضبط أسعار الذهب وتراجعها.

وفي نفس الوقت وصلت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى تاريخي، حيث سجل سعر الأوقية 2869 دولارًا حتى وقت كتابة هذا التقرير، بزيادة نسبتها 0.93%، ما انعكس على السوق المحلي، ليكسر سعر الذهب عيار 21 في مصر حاجز 4000 جنيه للجرام .

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية "لمصراوي"، إن الارتفاع في سعر الذهب جاء بدعم تجاوز سعر الذهب عالميًا حاجز 2850 دولارًا للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار محليًا.

وأوضح أن سعر الذهب سجل وصل قبل عام إلى 4200 جنيه للجرام عيار 21 في فبراير من العام الماضي، بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات قياسية.

توترات جيوسياسية اقتصادية

وأشار لطفي منيب إلى أن الارتفاع هذه المرة، يرجع بالكامل إلى الارتفاع العالمي الناتج عن التوترات السياسية الدولية، ووجود اضطرابات اقتصادية وسياسية عالمية، ووجود حالة عدم استقرار.

وأكد أن استمرار تلك التوترات ستدفع أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع، بينما قد يشهد السعر تراجعًا حال تراجع حدة الأزمات السياسية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فرض رسوم جمركية على واردات الصين لأمريكا بنسبة 10% بداية من أمس الثلاثاء وهو ما دفع الصين إلى فرض رسوم تصل إلى 15% على واردات أمريكا سيبدأ العمل بها من 10 فبراير المقبل وهو ما ينذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم وسيلقي بظلالها على كافة أسعار المعادن والسلع المختلفة.

وبحسب بيان من شعبة الذهب اليوم، فإن سعر الذهب العالمي سجل قمة جديدة مع الساعات الأولي لصباح يوم الأربعاء 5 فبراير حيث اقترب من حاجز 2850 دولار للأوقية، ليصل لقمة تاريخية لم تحقق من قبل، وبذلك يكون الذهب حقق ارتفاعا بمقدار 0.14% خلال 24 ساعة، وحقق ارتفاعا قدرة 7.82% خلال الشهر الماضي ليثبت أحقيته بلقب الملاذ الآمن.

وبحسب البيان، فإن تنفيذ قرار فرض جمارك بدأ بنسبة 10% على البضائع المستوردة من الصين، الأمر الذي دفع الصين لاتخاذ رد فعل أكثر قوة وقامت بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية نسبة 15% مما دفع الدولار إلى الصعود لفترة قبل أن يعود للانخفاض بفعل قرار ترامب لتأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر التي تقدر نسبتها ب 25%، مما دفع المستثمرين للاتجاه نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الذهب.

ارتفاع رغم زيادة المعروص

وقال هاني ميلاد،رئيس شعبة الذهب في البيان، إن السوق المصري يمر بمرحلة هدوء واستقرار نسبي خلال الفترة الماضية أدى لانخفاض السعر نتيجة تراجع الطلب على شراء الذهب وزيادة المعروض وميل البعض لبيع المدخرات من الذهب لجني الأرباح، إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية يدفع السعر المحلي للارتفاع برغم تراجع الطلب وقلة السيولة.

اتجاه لزيادة مكاسب الذهب

أما نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا قال "لمصراوي"، إن الذهب محليًا لم يسجل هذا السعر لأول مرة، حيث سبق أن تجاوز 4200 جنيهًا للجرام العام الماضي، متوقعًا أن الأسعار قد تواصل ارتفاعها إذا استمرت التوترات السياسية الحالية.

وهذا ما أكده واصف أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب سابقًا"لمصراوي"، حيث قال إن سعر الذهب كان قد لامس 4000 جنيه بالأمس، قبل أن يكسر هذا الحاجز اليوم، موضحًا أن الأوضاع السياسية العالمية هي العامل الأساسي وراء هذا الارتفاع، تمامًا كما حدث العام الماضي عندما تأثرت الأسعار بـ حرب غزة.

وأشار إلى أن التوقعات بشأن مستقبل الأسعار لا تزال غير واضحة، حيث يعتمد المسار المستقبلي لأسعار الذهب على تطورات المشهد السياسي العالمي خلال الفترة المقبلة.

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