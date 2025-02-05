صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.23 % إلى مستوى 29735 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 30.79 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 93.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 124.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.29% إلى مستوى 29668 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.