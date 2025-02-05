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من 1 مايو.. جوجل تبدأ دفع أرباح المحتوى بالجنيه بدلا من الدولار

02:25 م الأربعاء 05 فبراير 2025

شركة جوجل الأمريكية

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كتبت- آية محمد:

أكدت شركة جوجل "Google" تغيير عملة العائدات على جميع منصاتها إلى الجنيه المصري بدلًا من الدولار الأمريكي، اعتبارًا من 1 مايو 2025، وذلك عبر رسالة رسمية أرسلتها إلى صناع المحتوى والناشرين في مصر.

وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن بدء إرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، وذلك في إطار خطتها لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم، وقالت: " لن ندفع العائدات بالدولار الأمريكي في مصر بعد الآن".

نص الرسالة الموجهة من جوجل:

" اعتبارًا من 1 مايو 2025 ستبدأ " Google" بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري، في إطار خطتنا لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم، لن ندفع العائدات بالدولار الأمريكي في مصر بعد الآن".

"لقد وصلتك هذه الرسالة لأنه لديك حسابًا على AdSense أو YouTube AdSense أو AdMob أو مدير الإعلانات في مصر، ويتم إرسال الدفعات إليه بالدولار الأمريكي".

كيفية التعامل مع الأرصدة الحالية:

أوضحت جوجل كيفية التعامل مع الأرصدة في حسابات الدفع الحالية قائلة:

" إذا كانت لديك طريقة دفع صالحة وأكثر من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة ستدفع لك ما يساوي هذا الرصيد بالعملة المحلية في 2025 أبريل".

إذا لم تكن لديك طريقة دفع صالحة محفوظة في سجلك أو كان لديك أقل من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، سنحول عملة الرصيد من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري وسنرسل رصيدك إلى حساب الدفع الجديد بالجنيه المصري.

"سيتم احتساب سعر صرف العملة استنادًا إلى معدل سعر صرفها في الشهر السابق، وسيستخدم سعر الصرف هذا لمرة واحدة في عملية التحويل هذه فقط" وفق تعليمات جوجل.

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