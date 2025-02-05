إيتيدا تُطلق الدورة العشرين من برنامج "دعم مشروعات التخرج" لطلاب الجامعات في مجال تكنولوجيا المعلوما

كتبت- آية محمد:

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الدورة العشرين من برنامج دعم مشروعات التخرج، ضمن مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية، وآخر موعد للتسجيل في البرنامج يوم 22 فبراير.

ويهدف البرنامج إلى دعم مشروعات التخرج في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يقدمها طلاب السنة النهائية بكليات الهندسة وعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعات والمعاهد المصرية.

كما يقوم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتقييم المشروعات المُقدمة وفرزها لاختيار الأفضل من بينها للحصول على تمويل يصل إلى 30 ألف جنيه لكل مشروع، ويسهم ذلك في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات.

كما يعمل على تشجيعهم والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي مُبتكر، بالإضافة إلى إقامة روابط وثيقة بين شركاء الصناعة والأوساط الأكاديمية.

هذا وقدمت الهيئة تمويلًا لعدد 1708 مشروع تخرج لطلاب الكليات المتخصصة في حوالي 70 جامعة، منذ عام 2006.

ومبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية التي أطلقتها "إيتيدا" في عام 2006 تهدف إلى دعم التعاون البحثي بين الشركات، والجامعات، والمراكز البحثية عن طريق الربط بين البحث العلمي واحتياجات السوق والشركات وصناعة تكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في إضفاء قيمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والجامعات والباحثين ومجتمع تكنولوجيا المعلومات، ويعزز التعاون الوثيق لضمان تحقيق الأهداف.