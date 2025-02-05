كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4498 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3935 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3373 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2624 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1874 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 139877 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 31480 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.87% إلى نحو 2839 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج. لمعرفة أسعار الذهب اضغط (هنا)