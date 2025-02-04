التوقعات والأسباب.. هل تستمر أسعار الذهب في الصعود بالسوق المحلي؟

كتبت- دينا كرم:

توقع خبراء في سوق الذهب"لمصراوي"، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا في السوق المحلي، مدفوعٌا بارتفاعًا عالميًا وسط توترات جيوسياسية، أدت إلى رفع أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

وتوقع ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، "لمصراوي"، أن تتخطي سعر الأوقية حاجز 3000 دولار قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مما يعني أن الأسعار المحلية ستواصل الارتفاع تماشيًا مع السوق العالمية.

وأضاف ناجي، أن الذهب يظل وعاءً ادخاريًا آمنًا في كل الأوقات، بغض النظر عن السعر الذي يصل إليه، مستدلًا على ذلك بارتفاعه خلال شهر واحد فقط بنحو 150 جنيهًا محليًا، وبحوالي 100 دولار عالميًا.

وأكد ناجي، على أن الذهب ليس مجرد سلعة، بل هو مخزن قيمة يمكن الاستفادة منه في أي وقت، أي مازال الوقت مناسب للاستثمار فيه.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، في أن التوقعات على المدى القصير تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار، حيث يمكن أن يتخطى 4 آلاف جنيهًا خلال الفترة المقبلة، ما يجعل الوقت الحالي لا يزال مناسبًا للاستثمار في المعدن الأصفر.

وأشار نجيب إلى أن من اشترى الذهب واحتفظ به قبل سنوات يدرك جيدًا مدى ارتفاع قيمته بمرور الوقت، مضيفًا: "الذهب ليس استثمارًا قصير الأجل، لكنه وسيلة لحفظ الأموال على المدى الطويل، حيث إن الأسعار قد تشهد بعض التراجع المؤقت لكنها تعود للصعود مجددًا".

وأكد نجيب" لمصراوي" أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية.

وأشار نجيب، إلى أن من يفكر في شراء الذهب يجب أن يكون على دراية بأنه ليس وسيلة لتحقيق ربح سريع، بل أداة استثمارية تحافظ على قيمة الأموال بمرور الوقت.

واتفقا معٌا في أن القرار يظل بيد المستثمر، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيواصل الصعود في السوق المحلي، ما يجعل الاستثمار فيه خيارًا آمنًا لمن يبحثون عن ملاذ يحفظ أموالهم من التقلبات الاقتصادية.

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