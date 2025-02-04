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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط وحيدًا بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

02:55 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 29668 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.05% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 64.54 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 563.67 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 628.21 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.55% إلى مستوى 29754 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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