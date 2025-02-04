"راية القابضة" تعلق على سعى شركة تابعة لها لضخ استثمارات بقيمة 75 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن عدم اتخاذها أى قرار بشأن الخبر المنشور تحت عنوان" تعتزم شركة راية أوتو التابعة لشركة راية القابضة لضخ استثمارات بقيمة 75 مليون دولار في مجال السيارات الكهربائية ومحطات الشحن لإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية في السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة".

ووفق البيان المرسل من الشركة القابضة اليوم، ذكرت أنها مازالت في مرحلة الدراسة لتعزيز تواجدها في السوق.

وأكدت أنه من المتوقع الإفصاح عن أي قرارات جوهرية في حين اتخاذها الموافقة عليها من قِبل مجلس إدارة الشركة، وذلك تماشيًا مع قواعد الإفصاح والشفافية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتأسست شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عام 1999. وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية عام 2005.ومتخصصة في العمل بمجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات ومراكز الاتصالات والمباني الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البري وإعادة تدوير البلاستيك ووسائل الدفع الإلكتروني باعتبارها الشركة الأم لإحدى عشر شركة تزاول أنواعًا مختلفة من الأنشطة وتحقق نجاحًا ملحوظًا في جميع قارات العالم.