شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تصل إلى 50%

كتبت- دينا كرم:

قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إن تخفيضات الاوكازيون هذا العام تتراوح بين 20% و50%، وتشمل جميع القطع الشتوية.

وانطلق أمس الاثنين، الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية، وفقا لقرار أصدره شريف فاورق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وأضاف فايد، أن الموسم الحالي كان ضعيفًا من حيث المبيعات، حتى خلال فترات الكريسماس وأعياد الميلاد، التي عادة ما تشهد إقبالًا على الشراء.

وأوضح فايد، أن المحلات تحاول تصريف المخزون بأي شكل، والأوكازيون فرصة جيدة لتنشيط المبيعات لأن السوق في حالة ركود.

وتابع فايد، أن التجار يتمنون قدوم العيد في الشتاء حتى يتمكنوا من بيع البضائع المتراكمة، لذلك فإن الأوكازيون جاء في توقيت مناسب.

وأوضح فايد، أن المحلات بدأت بالفعل في استخراج تصاريح المشاركة، وسط آمال بأن تشهد الفترة المقبلة حركة شرائية أفضل، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.