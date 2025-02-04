ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، المكرونة السويسي، السبيط والكاليماري ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الجمبري الصغير، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 340 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و260 جنيهًا، بتراجع 100 جنيهًا.