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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء

10:08 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.17 جنيه للشراء بزيادة 54 قرشًا ، و 163.23 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.36 جنيه للشراء ، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.68 جنيه للشراء ، و 13.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.04 جنيه للشراء ، و 133.69 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.76 جنيه للشراء، و 13.82 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.42 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشًا ، و71 جنيه للبيع، بزيادة 9 قرشًا.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 35.90 للشراء و 35.96 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة.

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