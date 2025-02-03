هل الحرب التجارية الأمريكية تهدد الاقتصاد المصري؟.. خبير اقتصادي يوضح

كتب- حسن مرسي:

أفاد الخبير الاقتصادي مدحت نافع بأن العالم اليوم يشهد تغيرات ملحوظة نحو الحروب التجارية، ولا سيما في ظل التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ بفرض رسوم جمركية على الصين وأعاد إشعال الصراع حول تقنيات الرقائق الإلكترونية.

خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" الذي يُبث عبر فضائية "TeN"، أوضح نافع أن العالم قد أصبح في قلب حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن هذا الصراع سيؤثر على العديد من الدول، بما فيها مصر.

وأضاف نافع أن السياسة الحمائية التي تتبناها الدول يمكن أن تؤدي إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز العقوبات والتصرفات الانتقامية، مما يخلق سيناريو من الارتفاع ثم التهدئة في التوترات.

وأشار إلى أن ترامب قد حول 500 مليار دولار كانت مخصصة لدعم البنية التحتية الخضراء إلى قطاع البنية الرقمية، مما يعكس تحولًا في الأهداف الاقتصادية.

واختتم نافع بالقول إن مصر لن تكون محورية في هذا الصراع، مشددًا على أن تأثير الحروب التجارية عليها سيكون محدودًا، ولن تمثل أي عبء اقتصادي كبير في ظل هذه التوترات.