قفزة كبيرة.. ما السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي؟

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3950 جنيها مقابل 3900 جنيه بالتعاملات الصباحية.

وأرجع تجار ذهب، تحدثوا لمصراوي، هذة الزيادة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وهو ما أثر على الأسعار في السوق المحلي بشكل مباشر.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.95% إلى نحو 2825 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي هو زيادة أسعار الذهب في البورصات العالمية، حيث وصل سعر الأوقية إلى 2825 دولار لأول مرة.

وأرجع منيب، هذا الارتفاع الكبير إلى الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية، مثل الخلافات بين أمريكا والصين، والرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى حرب روسيا وأوكرانيا، مما خلق حالة من عدم الاستقرار العالمي.

وأضاف منيب، أن هذة الظروف جعلت الكثير من الناس يتجهون إلى الذهب كوسيلة لحفظ أموالهم.

وأوضح منيب، أن بعض الدول غيرت سياساتها في الاحتياطي النقدي، حيث استبدلت بعض البنوك المركزية الاحتياطي النقدي الدولاري بالذهب.

وأشار منيب، إلى أن زيادة الطلب على الذهب في الفترة الأخيرة ساهمت في رفع الأسعار عالميًا وبالتالي محليًا.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي يعود بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الذهب عالميًا.

وبرر ذلك بزيادة الطلب على الذهب، مشيرًا إلى أن السوق المحلي مفتوح على الخارج وبالتالي يتأثر مباشرة بزيادة الأسعار العالمية.

وتوقع نجيب أن تستمر الأسعار في الارتفاع سواء على المستوى العالمي أو المحلي في الأيام المقبلة.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3386 جنيها للجرام، وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3950 جنيها للجرام، كما ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4514 جنيها للجرام، بحسب نجيب.