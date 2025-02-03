كتبت- دينا كرم:

تعاقدت مصر مع "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية لشراء 60 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، بحوالي 3 مليارات دولار، مع الحصول على مهلة في السداد لمدة عام من تاريخ توريد كل شحنة، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرج" مشترطاً عدم نشر اسمه.

وأضاف المسؤول، أن الاتفاق يتضمن توريد حوالي 5 شحنات شهرياً، ويتراوح حجم الشحنة الواحدة بين 160 و165 ألف متر مكعب توفر نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع.

وأوضح المسؤول، أن الاتفاق جرى توقيعه في ديسمبر الماضي وتفعيله مع بداية يناير الماضي، مشيراً إلى أن قيمة الشحنة الواحدة تصل لنحو 50 مليون دولار.

فجوة في إمدادات الغاز المسال

وكان مسؤول حكومي قال لـ"الشرق بلومبرج" أواخر العام الماضي إن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.

وقدَّر المسؤول حينها تكلفة استيراد الغاز المسال خلال 2025 "بنحو 8 مليارات دولار، وفقاً لمتوسط سعر من 48 مليوناً إلى 50 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما رُصد في التقرير الخاص باحتياجات البلاد من الغاز المستورد خلال العام الجاري، الذي تم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء.