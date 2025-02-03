التضخم يتسارع في منطقة اليورو إلى 2.5% في يناير

وكالات

تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% في يناير كانون الثاني على أساس سنوي، مقابل توقعات باستقراره عند 2.4%، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات، وفقا لما نشرته "CNBC عربية".

أما التضخم الأساسي، فسجل نفس مستويات شهر ديسمبر كانون الأول عند 2.7%، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.6%.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو أدنى مستوى له عند 1.7% في سبتمبر أيلول ولكنه تسارع مرة أخرى منذ ذلك الحين مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.

وقال البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن مسار الانخفاض التضخمي "يسير وفق الخطة".

وأضاف البنك: "استمر التضخم في التطور بما يتماشى مع توقعات الخبراء، ومن المتوقع أن يعود إلى هدف مجلس الإدارة البالغ 2% على المدى المتوسط خلال هذا العام"، مشيراً إلى أن "معظم مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى استقراره حول هذا الهدف بشكل مستدام".

وخفض البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى 2.75%. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة على مدار العام.

تأتي بيانات يوم الاثنين بعد أن أعلنت العديد من الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، الأسبوع الماضي عن أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وبلغ المعدل السنوي 1.8% في فرنسا و2.8% في ألمانيا، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وكالات الإحصاء في البلاد. ويتم توحيد الأرقام في جميع أنحاء منطقة اليورو من أجل المقارنة.