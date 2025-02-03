بعدما وصل إلى 95 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الثوم بالأسواق

كتبت- دينا كرم:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن أسعار الثوم شهدت انخفاضا كبيرا في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأضاف النجيب، أن سعر كيلو الثوم في الأسواق يتراوح بين 25 و 30 جنيهًا، بعدما كان قد تجاوز 95 جنيهًا خلال الفترة الماضية، أي بانخفاض يتراوح بين 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

وأرجع النجيب، هذا التراجع إلى دخول إنتاج جديد للأسواق، مما أدى إلى زيادة المعروض بشكل ملحوظ، وهو ما ساهم في انخفاض الأسعار.

وتوقع النجيب أن يستمر هذا الانخفاض ليصل سعر الكيلو إلى 15 و 20 جنيهًا، وذلك مع زيادة الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح النجيب أن سبب الارتفاع في أسعار الثوم خلال الفترة الماضية هو انتهاء موسمه وقلة المعروض منه في الأسواق، مع زيادة الطلب عليه، مما أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد النجيب أن هذا التراجع في الأسعار يمثل فرصة جيدة لربات البيوت لتخزين الثوم وتجميده، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الليمون ستشهد انخفاضًا تدريجيًا هي الأخرى خلال 20 يومًا، مع دخول إنتاج جديد للأسواق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض وانعكاس ذلك على الأسعار.

كما أوضح أن أسعار بعض الخضروات الأخرى، مثل الطماطم والبطاطس والفلفل والملوخية، تشهد استقرارًا في الأسواق حاليًا، متوقعًا مزيدًا من التراجع في أسعار كل المنتجات مع استمرار وفرة الإنتاج.