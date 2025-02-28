سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2703 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3475 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4055 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4634 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 144117 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 231700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.54% إلى نحو 2862 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.