انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية



كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2714 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3489 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4070 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4652 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 46520 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 144677 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 232600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 2864 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.