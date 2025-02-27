البورصة: تنفيذ شراء أسهم المتضررين من قرار شطب بقيمة 21.6 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ شراء أسهم المتضررين من قرار شطب شركة حديد عز، بقيمة إجمالية 21.623 مليار جنيه.

ووفقًا لما نشر على شاشات البورصة اليوم، شهدت جلسة اليوم تنفيذ شراء عدد 156.521 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة حديد بسعر 138.15 جنيه للسهم

ويذكر أن شركة حديد عز، أعلنت فتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة المصرية الـ ( OPR) لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع من يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2025 حتى الخميس الموافق 6 مارس 2025 (فترة تسجيل الأوامر ) بسعر 138.15 جنيه مصري للسهم الواحد.

وسيتم تنفيذ شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بجلسة عمل يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025.

وذلك للذين قاموا بتسجيل أوامر البيع على شاشة الـ (OPR) من بداية فترة تسجيل الأوامر حتى الساعة الواحدة من ظهر جلسة عمل يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025.

وأضافت، أنه سيتم تنفيذ شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بجلسة عمل يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 والذين قاموا بتسجيل أوامر البيع على شاشة الـ (OPR) بعد الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025.